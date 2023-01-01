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"الفجر" ينشر أسماء المفرج عنهم بعفو رئاسي.. اليوم

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اليوم الأحد سيشهد خروج دفعة جديدة من المحبوسين، مؤكدا أنه سيتم ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بأسماء المحبوسين وأعدادهم عقب عملية الإفراج.

يأتي ذلك في ظل السياسة التي تنتهجها الدولة بالإفراج عن المحبوسين سياسيا في إطار مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه وعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من العام المنصرم.

 

وينشر الفجر أسماء المفرج عنهم، وعددهم 27 هم: 

 
١- فايزة فوزي ابراهيم 
٢-سيد عبدالخالق سيد 
٣-بدر سعيد بدر 
٤-طارق مصطفي عيد 
٥- محمد سليم صالح 
٦-محمد ثروت محمد
٧-حمادة صميدة عبدالحميد 
٩-حسني محمود عثمان
١٠-مندور عبدالعال احمد 
١١- خالد ربيع علاء 
١٢-يحيي كمال عبدالسلام 
١٣-احمد عشري السيد 
١٤- محمد علي فؤاد
١٥-خالد محمد محمد عطالله 
١٦-احمد بدوي عبدالحميد 
١٧- محمد محمد علي سليمان
١٨-هشام ناصر محمد الفيومي
١٩- محمد محمود عبدالحكيم 
٢٠-ماجد عادل بهجت 
٢١- مصطفي محمود محمد 
٢٢- وديع بطرس تادروس  
٢٣- محمود صبحي محمود 
٢٤- سلطان عادل رشدي 
٢٥- محمد رجب عبدالحميد 
٢٦- اشرف عشري السيد 
٢٧- مصطفي احمد محمد 
٢٨- عمرو علي عطية

 

لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي اسماء المفرج عنهم أسماء المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

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