"التضامن": مصر هي الأولى عربيًا وإفريقيا في الانفاق على الحماية الاجتماعية (فيديو)

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعي، إن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت توسع كبير في كافة المجالات سواء الرعاية الصحابة والتأمينات والمعاشات، أو المزيد من الانفاق على التعليم، مشيرةً إلى أن مصر هي الأولى عربيًا وإفريقيا في الانفاق على الحماية الاجتماعية.

مصر تنفق 9.5% من إجمالي النتاج المحلي على الحماية الاجتماعية

وتابعت "صابرين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن مصر تنفق 9.5% من أجمالي النتاج المحلي الاجمالي على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يستهدف ان يصل لـ5.8 مليون أسرة كما أن هناك أعفاء لأكثر من 5 مليون طالب من الرسوم الدراسية.

المعاشات وصلت لـ170 مليار جنيه،

وتابعت أن هناك 334 ألف مسن استفادوا من الخدمات المجانية في بعض الدور الخاصة بالمسنين، كما أن المعاشات وصلت لـ170 مليار جنيه، وقدمت الدولة بدعم للعمالة الغير منتظمة.