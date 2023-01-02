"mbc مصر" تحصد المرتبة الأولى كأكثر القنوات مُتابعة في استطلاع "بصيرة" 2022.. وعمرو أديب أفضل مذيع

حصدت قناة "MBC مصر"، المرتبة الأولى في الإستطلاع السنوي الذي أجراه في المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" حول الأفضل خلال عام 2022.

واحتلت "MBC مصر"، المركز الأول كأكثر القنوات المصرية مُتابعة بنسبة 24%، بينما جاء عمرو أديب كأفضل مذيع في 2022 بنسبة 32%.

وكان المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" قد أعلن نتائج استطلاعه السنوي حول الأفضل في عام 2022، وشمل الاستطلاع أسئلة عن أفضل المذيعين والفنانين والقنوات التليفزيونية، وأفضل الأعمال الدرامية.



حول مركز بصيرة:



المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) هو مركز مستقل ليست له أية انتماءات حزبية يُقدم بحوث الرأي العام بحيادية ومهنية. وقد تأسس المركز في أبريل 2012، ويلتزم بتزويد الباحثين، وواضعي السياسات، وقادة الأعمال، والجمهور العام بمعلومات موثوق بها عن ردود الفعل. واتجاهات الرأي العام بخصوص الموضوعات والسياسات التي تحظى بالاهتمام العام، بالإضافة إلي إعداد وإتاحة الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمجالات التنموية المختلفة.