سعد لمجرد عن حفله بشرم الشيخ: كنت في شغف وانتظار الجمهور المصري

قال المطرب سعد لمجرد، إنه يحب الغناء في مصر، مضيفا: "كنت في شغف وانتظار للقاء الجمهور المصري دائمًا، وكنت لفترة طويلة ألبي كافة الطلبات لتنظيم حفلات بها، حيث سأقدم حفلا قريبا في القاهرة أيضا وهذا من دواعي سروري، فعندما أتلقى عرضا بالغناء على أرض مصر لأ أفكر في الأمر مرتين أبدا.

سبب إقامة أول حفل لسعد لمجرد بعد عودته للغناء بمصر في شرم الشيخ

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سعد بتقديم حفل في مصر وتحديدا في شرم الشيخ التي يعشقها.

وتابع: "فطوال الوقت الذي لم أتمكن فيه من التواجد وتقديم حفلات في مصر كنت أتمنى أن أعود بحفل في شرم الشيخ، لأنها تجعلني أعيد التفكير في ذكرياتي الحلوة مع الجمهور المصري، وكيف استقبلني في 2015، و2016، وكذلك استقبال الفنانين المصريين الذين شجعوني في 2016، فأحببت أعيد هذه الذكريات وأغني في شرم الشيخ".



علاقة لمجرد بالجمهور المصري

وقال: "بيني وبين الجمهور المصري كيمياء كبيرة، فأغنية "إنتي باغية واحد" هي من جعلت الجمهور العربي يسمع الأغاني التي أصدرها مثل "حبيبي مالو"، وأغان أخرى كانت قد صدرت قبلها أغنية "إنت معلم" والتي كانت نقطة فاصلة في مسيرتى الفنية".

"نفسي اشوفك"

وأشار إلى أنه قدم أغنية "نفسي أشوفك" والتي ختم بها الحفل، وسعدت برد فعل الجمهور عليها، وهي من كلمات هاني عيد الكريم، وحتى الآن لم يتم توزيعها لذلك قمت بغنائها على البيانو فقط، وأتمنى الحقيقة العمل مع صلاح الشرنوبي ووليد سعد وعزيز الشافعي وآخرين من المميزين من الملحنين والشعراء المصريين، كما أتمنى تقديم أغنية للأطفال وهو ما أسعى إليه الفترة القادمة.