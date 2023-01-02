أسعار الأسماك اليوم الإثنين 2-1-2023 في سوق العبور

شهدت أسعار الأسماك اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية ليسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالي الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 35 و46 جنيهًا للكيلو، ودارت أسعار المرجان حول 37 و60 جنيهًا، ودار كيلو السمك البورى حول 40 و82 جنيهًا، ودارت الكابوريا حول 24 و84 جنيهًا.

وأكدت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 120 و230 جنيهًا وتراوحت المكرونة السويسى بين 64 و114 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم



- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 45 جنيها.

- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 170 جنيها.

- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 110 جنيهات

. - وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 210 جنيها.

- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 76جنيها

- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 150 جنيها،

- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 80 جنيها،.

الجمبري المجمد من 165 إلى 265 جنيهًا

- البرانيس الاسكندراني من 66 إلى 114 جنيهًا للكيلو.

- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 66 إلى 114 جنيهًا.

- سمك البوري الممتاز ما بين 60 إلى 74 جنيهًا.

وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 22 إلى 85 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 120 جنيها و220 جنيهًا.

- سمك موسى من 160 إلى 260 جنيهًا.

- أسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا.



أسعار السمك اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 في الأسواق

أسعار السمك اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 في الأسواق



أسعار سمك البورى

واستقرت أسعار سمك البورى عند 100 و120 جنيها، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كجما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كجما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.

أسعار السمك البلطى

وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 45 و60 جنيهًا – حسب المنطقة – وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

واستوردت مصر 325 ألف طن من أصناف «الماكريل، والرنجة، والسردين»، وفق تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكي، وتراوحت المكرونة السويسى بين 100 و135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر



وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و50 جنيهًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتراوحت الكابوريا بين 60 و145 جنيهًا.

ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 نحو 35 ألف طن، وتراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى مصر اليوم

وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: سعر الجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.