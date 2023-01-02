سعر الدولار اليوم الاثنين 2-1-2022 في بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم، من الموضوعات التي تشهد اهتماما وإقبالا بحثيا متزايدا على مدار اليوم، نظرا لأهمية العملة الأمريكية الخضراء الكبيرة، حيث يرتبط بها العديد من الخدمات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.

سعر الدولار اليوم

وزاد البحث عن جملة سعر الدولار اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تطيح بالعالم، والتي بدأت بجائحة كورونا واستمرت حتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وآثارها على العالم أجمع.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 استقرار ملحوظا مع بداية التعاملات ومع دخولنا العام الجديد، بمختلف البنوك والمصارف العاملة في جمهورية مصر العربية.

وتقدم "بوابة الفجر" سعر الدولار اليوم الاثنين 2-1-2023 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الاثنين 2-1-2022 في النك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى، سعر 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين 2 يناير 2023 سعر24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 يناير 2023، في بنك قناة السويس إلى 24.67 جنيه للشراء، و24.77 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأثنين في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار اليوم الأثنين 2 يناير 2023، في المصرف المتحد24.67 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد، و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 يناير 2023، سعر 24.72 جنيه للشراء، وسعر 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 2 يناير 2023 في البنك التجارى الدولى

سجل صرف الدولار في البنوك الخاصة الاثنين 2 يناير 2023 في بداية التعاملات سعر 24.7 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكان والتعمير

وفيما يتعلق بسعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 في بنك الإسكان والتعمير فقد وصل إلى 24.72 جنيه للشراء و24.77 جنيه للبيع.