عاجل.. الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022/2023 والمصلحة تقدم الدعم الفني للممولين مجانًا

أعلن "مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022/2023، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2022، إعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا،وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأكد " مختار توفيق " أن ممولي كل من مركز كبار الممولين ( 2) بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية ، وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، والمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg



وأضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

https://eservice.incometax.gov.eg/etax



وقال " رئيس مصلحة الضرائب " إن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة لتقديم كافة وسائل الدعم في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من الندوات المجانية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، لكل من الممولين والمحاسبين مجانًا سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، أو منظومة الإقرارات الإلكترونية.



وأضاف رئيس المصلحة أنه تم توفير محاضرين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ومساعدة الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل كافة المشكلات والعقبات، والإجابة على جميع الاستفسارات.



وناشد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين بضرورة حضور ندوات التوعية الضريبية المجانية التى تنظمها المصلحة، وذلك للاستفادة من الشرح الذى يقدم خلالها، والتى تساعدهم على تقديم إقراراتهم الضريبية الالكترونية بكل سهولة ويسر على المنظومة ويتم خلالها الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات.

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥، والتواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

[email protected]

وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

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