سعر الذهب اليوم الاثنين 2/1/2023 في أسواق الصاغة المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم، زاد اهتمام الأشخاص في الاونة الأخيرة بمعرفة أسعار الذهب بشكل يومي، ولا سيما سعر الذهب عيار 21 الأكثر داولا وانتشارا في جمهورية مصر العربية، نظرا للارتفاع الكبير غير المسبوق الذي شهده المعدن الأصفر، وهو ما انعكس على أوضاع المقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات وذلك بعد الانخفض الذي شهده المعدن الأصفر وخاصة عيار 21 الذي هبط بنحو 30 جنيها داخل سوق الصاغة المصرية، على خلفية قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس الشهر الماضي.

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023

كما شهد سعر الذهب اليوم على الصعيد العالمي استقرارا في سعر أونصة الذهب، بالتزامن مع إجازة بورصة الذهب العالمية، التي تكون يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ما يجعل شاشات التداول مستقرة.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية آخر تحديثات سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023 في مصر بعد بدء العام الجديد 2023، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023 عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يناير 2023 عيار 24 في بداية التعاملات ليسجل سعر 1885 جنيها، بعد أن سجل 1920 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 2 يناير استقرارا ملحوظا مسجلا سعر 1650 جنيها، بعد أن سجل 1680 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الاثنين 2 يناير 1414 جنيها، بعد أن سجل 1440 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأوقية اليوم الاثنين 2 يناير 2023

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 2 يناير خلال بداية التعاملات سعر 13200 جنيه، فيما استقر سعر الذهب في السوق العالمية لتسجل الأونصة ليسجل 1823 دولارا بعد أن سجل سعر 1820 دولارا.