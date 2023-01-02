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سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2 يناير 2023 أمام الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي، تهتم شريحة كبيرة من المواطنين المصريين بمعرفة أسعار الريال السعودي، نظرا لكثرة العمالة الموجودة داخل المملكة، التي تتعامل بالريال، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من السعوديين المقيمين في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

ويبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين الموافق الثاني من يناير 2023، وهو ما نقدمه لحضراتكم في السطور التالية:

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2 يناير 2023

وسجل سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم الاثنين 2 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في البنك المركزي والبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في مطلع العام الجديد بعدما شهد اضطرابا خلال 2022 بعد رفع أسعار الفائدة.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري في البنك المركزي استقرارًا في سعر البيع والشراء، مسجلا 6.57 للشراء و6.6 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2 يناير 2023 مقابل الجنيه المصري في بنك مصر استقرارًا أثناء البيع والشراء، مسجلا 6.56 للشراء وللبيع 6.57.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2 يناير 2023 في البنك الأهلي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي إلى 6.56 للشراء وللبيع 6.57.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية استقرارًا في بداية اليوم ومطلع 2023، في سعر البيع والشراء، مسجلا 6.56 للشراء و6.59 للبيع.

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