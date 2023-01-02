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الأفضل & الأسوأ فى ٢٠٢٢

الأفضل & الأسوأ فى ٢٠٢٢

العدد الأسبوعي
٢٠٢٢
٢٠٢٢

حالة زخم فنى شهدها عام ٢٠٢٢ فى الدراما التليفزيونية، بينما بدأت السينما تشهد قليلا من الانتعاشة بعد سنوات من الركود بعرض مجموعة من الأفلام التى تنافست على إيرادات العام، بعضها حقق نجاحا كبيرا وأفلام أخرى مرت مرور الكرام.

وكعادة جريدة «الفجر» كل عام حاولنا تقييم تلك التجارب من خلال آراء عدد من كبار النقاد والمتخصصين فى السينما والتليفزيون لمعرفة من قدموا لنا أفضل الأعمال فى العام ومن أخفق هذا العام وحصل على لقب الأسوأ فهو لا يعنى أنه لا يمتلك الموهبة، ولكن نتمنى أن يكون التقييم حافزا له من أجل تقديم الأفضل.

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