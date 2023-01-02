أفقر ملياردير.. ثروة سميح ساويرس تنخفض ١٠٠ مليون دولار فى ٢٠٢٢

شركاته تدير أكثر من ٣٣ فندقا ويتحكم فى ١٠٠ مليون متر أراض



تسببت الظروف الاقتصادية المتقلبة والتوترات الجيوسياسية، مع اضطرابات سلاسل التوريد فى التأثير على شركات المليارديرات الأفارقة وتقييمها، وهو ما أدى لانخفاض صافى ثروات العديد منهم بشكل كبير.

وجاءت أكبر الضغوط على المليارديرات الذين تقل ثرواتهم عن ١.٥ أو ٢ مليار دولار، وبعضهم بلغت ثروتهم فى الوقت الحالى مليار دولار فقط، وآخرين حوالى ١.٢ مليار دولار.

ويمثل استمرار انخفاض القيمة السوقية لشركاتهم تهديدًا لثرواتهم، ومن هؤلاء الملياردير المصرى سميح ساويرس، الذى تبلغ صافى ثروته مليار دولار، وهو الأخ الأصغر للمليارديرين نجيب وناصف ساويرس، وهو على عكس أشقائه اللذين تمكنا من الحفاظ على أرقام ثروتهما أو زيادتها، شهد انخفاضا فى صافى ثروته بأكثر من ١٠٠ مليون دولار منذ بداية ٢٠٢٢.

وتراجعت ثروة سميح ساويرس من ١.١ مليار دولار فى بداية يناير الماضى إلى مليار دولار فقط بحلول ديسمبر الحالى، ويستمد رجل الأعمال سميح ساويرس معظم ثروته من استثمارات عائلته فى شركة أوراسكوم الهولندية للإنشاءات والصناعة، وهى شركة منتجة وموزعة عالمية لمنتجات النيتروجين والميثانول، بالإضافة إلى شركة أوراسكوم للتنمية، التى تبنى وتدير منتجعات فى مصر والجبل الأسود وسويسرا، وهى من أكبر الشركات العقارية المصرية المتخصصة فى تطوير وإدارة المشاريع والمدن المتكاملة، مع بداية تأسيسها منذ ٣٠ عامًا.

وتتخصص الشركة التى تعتمد عليها ثروة سميح ساويرس فى المنتجعات السياحية، بما فى ذلك الفنادق والفيللات والشقق الخاصة والمرافق الترفيهية، مثل ملاعب الجولف والمراسى، ولها مشروعات أيضا فى عدة دول عربية، مثل عمان والإمارات والمغرب.

وتدير الشركة أكثر من ٣٣ فندقًا بحوالى ٧١٩٨ غرفة فندقية، وتتحكم فيما يقرب من ١٠١.٤ مليون متر مربع من الأراضى، وتمتلك أراضى بمساحة ٥٠.٢٥ مليون متر مربع، مع ٢٤ فندقا تضم ٤٩٤٥ غرفة فى أربع مدن سياحية، على رأسها الجونة التى تعتبر من أهم المناطق التى أسستها الشركة منذ البداية، إلى جانب مشروعاتها فى الغردقة وطابا والفيوم.

ومن المشروعات التى نفذتها داخل مصر، كمباوند أو ويست السادس من أكتوبر، ومكادى هايتس بالغردقة، وقرية طابا هايتس، وزيد إيست التجمع الخامس، وزد الشيخ زايد، وبيوم فى الفيوم.