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مصطفى شوبير يصل إلى النمسا لإجراء جراحة غضروف الركبة

الفجر الرياضي
مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

وصل مصطفى شوبير، حارس مرمى وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى النمسا، وبصحبته الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، وذلك لإجراء جراحة غضروف الركبة.

مصطفى شوبير يصل إلى النمسا لإجراء جراحة غضروف الركبة

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للجراحة في السابعة مساء اليوم، تحت إشراف الطبيب الذى أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم توفيق لاعب الأهلي في وقت سابق.

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وكان اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته في مران الفريق، وأثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع واحدة من أقوى "ديربيات" الكرة المصرية مساء اليوم الاثنين، حينما يواجه النادي الأهلي العريق نظيره بيراميدز "العنيد"، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري، في السابعة مساء.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 24 نقطة وضعته في وصافة ترتيب جدول الدوري، بعد مرور 10 مباريات، حقق خلالها الفوز في 7 مواجها بينما تعادل في 3 أخرى، بينما بيراميدز يأتي في المركز الرابع بـ20 نقطة، حيث فاز في 6 لقاءات وتعادل مباراتين وخسر مثلهما.

سجل لاعبو الأهلي في الـ10 مباريات 17 هدفًا، واستقبلت الشباك 5 أهداف فقط، في حين أحرز بيراميدز 14 هدفًا وتلقت الشباك 6 أهاف، ما يعطي المباراة قوة وإثارة نظرا للتقارب الفني بين المنافسين.
 

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