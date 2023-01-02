بعد رفع سعر الفائدة 2%.. تفاصيل شهادات البنك الأهلي الاستثمارية

أصدر البنك الأهلي، اليوم، قرار رفع الفائدة على شهادات الاستثمار من المجموعة (ب) بنسبة 2%، لمدة عامين، بنسبة 2%، لتصل إلى 10% بدلًا من 8%، حسبما أعلن البنك علي الموقع الالكتروني الخاص به.

وأفاد بيان صادر عن البنك، أن العائد على تلك الشهادات يصرف ربع سنويًا، بحد أدنى للشراء 500 جنيه، وبحسب البيان فإن سعر الفائدة الشهادة المجموعة "ب" لمدة 3 سنوات بلغ 12% بعائد ربع سنوي، فيما يصل العائد إليها إلى 9.5% لمدة عام، أما شهادة الاستثمار على الفئة أ لمدة 10 سنوات ذات العائد التراكمي تكون بفائدة 9.5%.

مميزات شهادات الاستثمار المجموعة ( ب )



ويمكن إصدار الشهادات من البنك الأهلي علي سبيل الهبة أو التبرع وفق الشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن، وفي حال إجراء أو إضافة أي بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ جميه الإجراءات القانونية ضده.

وتعد الشهادات وعائدها معفاة من جميع الضرائب ورسوم الدمغة، وفور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة يتم استردادها فورا دون الحاجة إلى موافقة الورثة علي الاسترداد.

تسترد الشهادات من المجموعة ب في البنك الأهلي المصري، في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن، كما يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

رفع سعر الائتمان والخصم

وفي ذات السياق، خلال الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 3%، إلى 16.25% و17.25%، و16.75%، على الترتيب، ليبلغ معدل الزيادة خلال 2022 إلى 8%، وهو أعلى معدل سنوي في مصر، وقرر البنك المركزي، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%، وذلك خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.

وقام البنك الأهلي برفع الفائدة على الشهادة (ب) لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه.

وأكد البنك الأهلي المصري على أن جميع شهادات المجموعة (ب) في البنك الأهلي اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.