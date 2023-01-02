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زيادة 20.6 مليون طن.. البرازيل تشهد محصول قياسي من الذرة الموسم الجاري

بوابة الفجر

أفادت الرابطة الوطنية لمصدري الحبوب «Anec» في البرازيل، أنه من المتوقع أن تحصد البرازيل محصولًا قياسيًا من الذرة في موسم 2022-2023، مما يساهم في انخفاض الأسعار، وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية.

 

وذكرت «Anec»، في تقرير لها، أن التوقعات متفائلة بشان صادرات الذرة في البرازيل، ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي خلال الموسم 2022/2023، لتصل إلى ما يقرب من 43 مليون طن متري، وهو ما يزيد عن ضعف 20.6 مليون طن التي تم شحنها في عام 2021، عندما أضرت الظروف المناخية غير المواتية بالمحصول.

 

وتتوقع وكالة "كوناب" الوطنية، إجمالي محصول الذرة 2022-2023 عند 125.8 مليون طن، وهو أعلى بكثير من 113.1 مليون طن محصول 2021-2022، بفضل الزيادة المتوقعة في المساحة المزروعة إلى 22.3 مليون هكتار من 21.6 مليون هكتار.

 

عوامل مساعدة


أدى غياب أوكرانيا عن سوق الذرة العالمي، بعد بداية الصراع مع روسيا في فبراير، إلى رفع الطلب على الذرة البرازيلية، حيث اضطرت الدول التي تعتمد على أوكرانيا إلى البحث عن موردين بديلين للذرة.


وأدى انخفاض إنتاج الذرة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب سوء الأحوال الجوية، إلى زيادة صادرات الذرة البرازيلية، كما بدأت دول أمريكا الوسطى والمكسيك في شراء الذرة البرازيلية عندما تعطلت الملاحة في نهر المسيسيبي بسبب ظروف الجفاف، مما جعل من الصعب تصدير الحبوب الأمريكية.

 

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