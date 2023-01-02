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تراجع الصناعات التحويلية في إسبانيا للشهر السادس على التوالي خلال ديسمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت بيانات مسح للأعمال، اليوم الاثنين، أن نشاط المصانع في إسبانيا، انكمش، للشهر السادس على التوالي في ديسمبر الماضي، وإن كان بوتيرة أبطأ من نوفمبر السابق له؛ حيث أعطى تراجع التضخم، وتقوية الثقة في الأعمال، أملًا في فترة أكثر استقرارًا في المستقبل.

وارتفع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات (PMI) للتصنيع، إلى 46.4 في ديسمبر 2022، من 45.7 في نوفمبر السابق له، لكنه ظل أقل من مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، حسبما ذكرت «رويترز» اليوم.

وأكد بول سميث، الاقتصادي في شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، أن شهر ديسمبر 2022 اختتم نصف عام بائسًا، أو نحو ذلك بالنسبة للاقتصاد الصناعي الإسباني.

ويشار إلى أن أسعار المستهلك الإسباني قد ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بأبطأ وتيرة سنوية لها في عام 2022، وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى 0.2% في الربع الثالث من فترة الثلاثة أشهر السابقة، ومع ذلك لا تزال الحكومة في مدريد، تتوقع نموًا للعام بأكمله، بأكثر من 5% للعام الجاري 2023.

 

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