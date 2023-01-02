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"البنك المركزي" يبيع أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

باع البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، لصالح وزارة المالية أذون خزانة دولارية بقيمة 850 مليون دولار.

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وبلغ متوسط العائد 4.649% في أذون الخزانة استحقاق 364 يومًا.

 

وطرح البنك لصالح وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه آجال 92 يوما و273 يوما.
 

البنك المركزي يرفع الفائدة

 

واختتم البنك المركزي المصري اجتماعاته  خلال عام 2022 اليوم الخميس بقرار رفع أسعار الفائدة بنحو 3%، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة خلال العام إلى 8% وأضاف أن اللجنة رفعت سعر الائتمان والخصم 300 نقطة أساس إلى 16.75 في المئة وأفاد البنك بأن اللجنة حددت معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024.

 

أسعار الفائدة 300 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس "لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات الفائدة المستهدفة".

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه، والذي يعد الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع وفقًا لأخر الأرقام الرسمية.

 

وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية التابعة له حددت في اجتماعها اليوم سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة ارتفاعا من 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة صعودا من 13.25 في المئة.

 

وأضاف أن اللجنة رفعت سعر الائتمان والخصم 300 نقطة أساس إلى 16.75 في المئة وأفاد البنك بأن اللجنة حددت معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024 ويتساءل البعض عن معنى رفع أسعار الفائدة وكيف تؤثر على أصحاب الودائع والمستثمرين والاقتصاد بوجه عام.

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