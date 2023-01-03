إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد (3 يناير 1960).

عن حياتها

ولدت في حي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح.

بدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ»، وشاركت في العديد من المسرحيات منها «قنبلة الموسم»، و«المتحذلقات»، و«المصيدة»، و«بستان الوهم» و«النسانيس».

بداية انطلاقتها الحقيقة

أما الانطلاقة الحقيقية لها فكانت من السينما وتحديدا من فيلم «أمهات في المنفى» عام 1981، وبعده فيلم «العار» عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية.

الفترة الأكثر رواجًا لإلهام شاهين

تعتبر فترة الثمانينيات هي المرحلة الأكثر رواجًا في السينما لإلهام شاهين، حيث قدمت خلالها ما يتجاوز 33 فيلم منها: «لا تسأليني من أنا»، «العبقري خمسة»، «موت سميرة»، «الهلفوت»، «رمضان فوق البركان»، «السيد قشطه»، كما شاركت في عدد من الأعمال الهامة في التلفزيون وقدمت عدة مسلسلات منها «محمد رسول الله الجزء الثالث»، و«أبواب المدينة الجزء الثاني»، و«رحلة عذاب»، و«وقال البحر»، و«أخو البنات»، و«الشيطان والحب»، و«دوامة الحب».

أكثر سنوات عطاءها ونجوميتها كانت بين عامي 1986 و1987 حيث قدمت خلال عام 1986 وحده عشرة أفلام منها «نأسف لهذا الخطأ»، «سترك يا رب»، «احترس عصابة النساء»، «محامي تحت التمرين»، «ابنتي والذئب»، «رغبة وحقد وانتقام»، ومسلسل «ناس مودرن».

فترة التسعينات

شهدت فترة التسعينات نشاطًا واضحًا لها في المسلسلات التلفزيونية، حيث شاركت بأدوارٍ مهمةٍ في مسلسلاتٍ متعددةٍ منها ليالي الحلمية الجزين الرباع والخامس، البراري والحامول، «نصف ربيع الآخر»، «الحاوي»، كما شاركت أيضًا في مسرحية «بهلول» في اسطنبول مع سمير غانم ومن إخراج محمد عبد العزيز.

فترة الألفينات

مع بداية عام 2000 بدأ نشاطها الدرامي بالتزايد بشكل ملحوظ، قدمت في هذا العام عددا من الافلام أهمها «الأخطبوط»، «سوق المتعة»، «صيد الحيتان»، «الرغبة»، «خالي من الكولسترول» و«واحد صفر»، أما أهم مسلسلاتها: «سامحوني ماكنش قصدي»، «الكومي»، الإمبراطور، نجمة المشاهير، مسألة مبدأ، أحلام لا تنام، قصة الأمس، علشان ماليش غيرك.