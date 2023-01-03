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إيرادات الجزء الجديد من "أفاتار" تتخطى مليار دولار

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

حصد فيلم "Avatar: The Way of Water" إيرادات قاربت 82،4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية.

 

وارتفع بذلك إجمالي عائدات الفيلم إلى مليار دولار عالميًا في وقت شبه قياسي، على ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز. 
 

ووصلت إيرادات فيلم الخيال العلمي على شباك التذاكر في أميركا الشمالية إلى 440،5 مليون دولار، إضافة إلى 957 مليون دولار حققها في الخارج. 

وقد تجاوزت ستة أفلام فقط حاجز المليار دولار من الإيرادات في أول أسبوعين لها.
 

لكن المخرج جيمس كاميرون أشار إلى أنّ الفيلم ذا الميزانية الطائلة من إنتاج شركة "تونتيث سنتشري" يحتاج إلى ضعف هذا المبلغ ليرد تكاليف إنتاجه ويبدأ مرحلة تحقيق الأرباح. 

وكان فيلم "أفاتار" الأصلي حصد إيرادات قياسية بلغت 2،9 مليار دولار.

افاتار شباك التذاكر فيلم سينما

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