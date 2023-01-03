سعد لمجرد: أحب الاستماع لهؤلاء المطربين المصريين.. وأدرس دخول عالم التمثيل

قال المطرب المغربي سعد لمجرد، إنه يحب الاستماع لأحمد شيبة وعمرو دياب، حيث يحب اختياراته وذكاءه واستمراريته، إضافة إلى "الكينج" محمد منير الذي لا منافس له.

وأكد في تصريحات صحفية، أن كل الفنانين المصريين غاية في الروعة، كما أنه يتابع الفنان تامر حسني.

حقيقة دخوله عالم التمثيل



وعن دخوله مجال التمثيل قال: "قرأت بالفعل عدة نصوص لأفلام سينما، فأنا أحاول دراسة موضوع التمثيل، ولكني أبحث عن دور قريب مني خصوصا في البداية، وأتمنى أن يتقبلني الجمهور كممثل، كما أحبوني مطربًا".



وأضاف: "حتى تكون تلك الخطوة جيدة ومناسبة. أحاول أن أدرس موضوع التمثيل عشان تكون الخطوة حلوة ومنايا أنى أمثل وأريد دورا فى الأول قريب لسعد عشان الناس تتقبله".

أغنية باللهجة المصرية



وأضاف: “سأقوم بطرح أغنية باللهجة المصرية قريبا، وانتهيت من أغنية باللهجة الإسبانية، وأخري بلغة إفريقية”.

وأكد أن طموحه وهدفه أن يغني بكل اللهجات بالإنجليزي والمصري وأغنية إفريقية وأن يصل كعربى مغربي للعالمية، فهذا طموحه.