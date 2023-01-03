أبرزها فوازير رمضان.. تعرف على أهم المحطات الفنية في مشوار نيللي

تحتفل اليوم الفنانة نيللي (3 يناير 1949)، بعيد ميلادها وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية.



اشتهرت من خلال تقديمها للعديد من الأعمال الفنية السينمائية ولكن جاءت شهرتها الحقيقة من خلال تقديمها لفوازير رمضان.

عن حياتها



ولدت نيلّي آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمنية، وهي أخت الممثلة المصرية التي اشتهرت وهي طفلة فيروز وابنة خال الممثلة لبلبة.

بدايتها

بدأت مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص عندما كبرت اشتركت في حلقات (الرمال الناعمة). كما اشتركت في المسلسل الإذاعي (شيء من العذاب) أمام الفنان محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الإستعراض والتمثيل اشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة، شاركت في سبعة أفلام أمام الفنان صلاح ذو الفقار منها صباح الخير يا زوجتي العزيزة عام 1969 وامرأة زوجي عام 1970 ودنيا عام 1974 ولحظة ضعف عام 1981، ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

زواجها

تزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، ثم رجل الأعمال المصري خالد بركات.