التعليم تعلن تعديل موعد تدريب موجهي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، وجهت فيه بالتأكيد على موجهي مادة اللغة العربية بتعديل موعد التدريب من الثلاثاء ۲۰۲۳/۱/۳ إلى الأربعاء ۲۰۲۳/۱/٤ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة، وذلك في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي (۲۰۲۳/۲۰۲۲) وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر واستكمالًا للتدريبات التي تعقد للسادة موجهي مادة اللغة العربية من خلال قاعات الفيديو كونفرانس بقاعات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة لموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية؛ بداية من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.