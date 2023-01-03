عاجل.. مصلحة الضرائب تعلن تعديل طريقة تقديم الممول لطلب استخدام "بورتال" منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه تيسيرًا على الممولين لإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تعديل طريقة تقديم الممول لطلب استخدام بورتال المنظومة لإصدار الفواتير الإلكترونية، وذلك من خلال قيام الممول بإرسال بريد إلكترونى على البريد الإلكتروني للمأمورية المختصة، يحتوى على بيانات الممول، وتفاصيل عنوان الشركة، ومرفق به صورة طلب استخدام البورتال، و أن الايميل المرسل في طلب البورتال هو نفس الايميل الموجود بطلب التسجيل ،ومرفق صورة البطاقة الضريبية، ويمكن أيضًا التوجه إلى أى مأمورية، أو أحد مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية لتقديم طلب استخدام البورتال.

وأشار " مختار توفيق " إلى أنه تم إعداد نموذج جديد لطلب استخدام البورتال، ويشترط أن يكون طلب استخدام البورتال مزيل بإقرار من الممول،أو مفوضه، أو وكيله لإثبات صحة البيانات، وأنها نفس البيانات الموجودة بطلب التسجيل بالمنظومة، وأنه ذات الشخص القائم بالتسجيل،على أن يتم ارسال طلب استخدام البورتال من نفس الايميل المقدم منه طلب التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويمكن تحميل نموذج طلب البورتال من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-01/portal-form.pdf

كما يمكن الحصول على البريد الإلكتروني لكل مأمورية من مأموريات مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-01/eta-mail-report.pdf

وأوضح " مختار توفيق " أن مراكز دعم الفاتورة الإلكترونية هي الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية (26أ عمارات العبور- صلاح سالم – مدينة نصر، ومأمورية الشركات المساهمة (مصلحة الضرائب - مبنى حسين حجازي)، ومأمورية الاستثمار (ش 26 يوليو –العتبة - القاهرة)، ومركز كبار الممولين (بالحي العاشر – مدينة نصر )، ومركز الدعم بقطاع الحصر والاقرارات (عمارات الأغاخان – المظلات – شبرا )، ومركز الدعم بالخزانة العامة (مبنى الخزانة العامة - أعلي محطة مترو أنفاق سعد زغلول).

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن الممول يمكنه تقديم طلب استخدام بورتال منظومة الفاتورة الإلكترونية في حالة إصدار عدد فواتير أقل من 200 فاتورة شهريًا ، أو في حالة إصدار عدد فواتير أكثر من 200 فاتورة شهريًا، وفي هذه الحالة يٌسمح للممول باستخدام البورتال لمدة 6 شهور، كفترة سماح لحين شراء ERP SYSTEM وربطه مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.