الغرفة التجارية بالجيزة تبحث تحديد أماكن إقامة معارض "أهلا رمضان"

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم برئاسة النائب عادل ناصر رئيس مجلس ادارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة وذلك لبحث جدول الأعمال الذى يتضمن استعراض الموازنة التقديرية للغرفة للعام المالى 2023 وبحث نتائج مشاركة رئيس الغرفة فى اجتماعات السيد رئيس الوزراء والسادة محافظ البنك المركزى ووزيرى التموين والصناعة بالاضافة إلى بحث البدء الفورى لتوصيات الاجتماع الطارئ لمجلس ادارة الاتحاد العام بإقامة معارض السلع الغذائية.



وقد افتتحت الجلسة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد عبد الله غراب وصابر سرور الذين صدرت لهم قرارات بالتعين من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة كما تم الترحيب بالأعضاء أحمد عتابى وسلوى لطفى ومحمد زين.



وقام ناصر خلال الاجتماع بإلقاء الضوء على مشاركته فى الاجتماعات مع السيد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لبحث حل المشاكل التى تواجه التجار ومنها العمل على سرعة الافراج الفورى للبضائع بالموانئ المصرية والتدخل العاجل للإفراج عن مستلزمات المواد الخام اللازمة للمصانع مع رفع مقترحات الغرفة لحل الازمة إلى كل السادة المسئولين.



كما أشار رئيس تجارية الجيزة إلى اجتماع وزيرى التموين والصناعة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة مع الغرف التجارية ومنتجى ومصنعى السلع الغذائية لبحث كيفية التدخل العاجل لتوفير السلع للمواطنيين بأسعارعادلة وضرورة قيام الغرف التجارية بدورها الاجتماعى فى المحافظات بتشجيع منتسبيها واعضائها بالحفاظ على أسعار السلع وجعلها فى متناول الجميع تجارية الجيزة.



واكد ناصر خلال اجتماع مجلس الادارة ان الغرفة ستقيم معارض للسلع الغذائية بالجيزة باسعار عادلة بالتنسيق مع محافظة الجيزة واجهزتها المختلفة ومديرية التموين بالمحافظة لإنشاء العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بالمحافظة حيث تم تحديد أماكن المعارض بناءا على مطالب المدن والاحياء.



وطالب ناصر الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج واستيراد السلع الغذائية الضرورية بالإفصاح عن أسعار بيع تلك السلع بداية من المنتج أو المستورد أو المصنع ومرورا بتاجر الجملة ونصف الجملة وكذلك سعر البيع النهائي للمستهلك مع بيان هامش الربح لكل حلقه من حلقات التداول كلا على حده والاتفاق مع جميع السلاسل التجارية وكبرى محلات السوبر ماركت بالجيزة على الاشتراك في مبادرة الغرفة بتخفيض هامش الربح للحد الأدنى على بعض السلع الغذائية الضرورية وإعلان نسب الخصم بمقرات البيع بالمراكز الرئيسية والفروع التابعة لها.