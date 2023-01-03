معلومات عن كين بلوك Ken Block سائق الراليات الأمريكي بعد رحيله

توفي كين بلوك، سائق رالي عن عمر يناهز 55 عامًا بعد حادث تحطم عربة ثلج، وكان يعمل كين بلوك متزلج على الألواح، ومتزلج على الجليد، ومؤسس مشارك لشركة Hoonigan Industries وDC Shoes، ونجم سلسلة Gymkhana.

معلومات عن كين بلوك

أعلنت نشرته Hoonigan على Instagram في بيان رسمي عن وفاة كين بلوك، سائق رالي عن عمر يناهز 55 عامًا.

كما قال مكتب عمدة مقاطعة واساتش في ولاية يوتا إن بلوككان يستقل عربة ثلج في نحو الساعة 2 ظهرًا يوم الاثنين عندما واجه منحدرًا حادًا وانقلبت العربة فجأة وسقطت فوقه مباشرة.

حيث قال مكتب العمدة في بيان: "كان السيد بلوك يركب مع مجموعة لكنه كان وحيدًا عندما وقع الحادث"، مضيفًا: "نشعر بالحزن لسماع فقدان كين وقلوبنا مع أسرته وأصدقائه بعمق. ونظرًا لأن هذه أخبار عاجلة، فلا توجد تفاصيل أخرى متوفرة في هذا الوقت".

حيث أصدر فريق Block، Hoonigan، بيانًا قال فيه: "كان كين صاحب رؤية ورائدًا وأيقونة. والأهم من ذلك، أنه أب وزوج، سنفتقده بشكل لا يصدق. يرجى احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت وهم يحزنون".

كان كين بلوك أحد أشهر سائقي سيارات الرالي في العالم، حيث كان يتنافس على أعلى المستويات منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتوج باللقب على المنصة عدة مرات.

حيث شارك في أنشطة أخرى أيضًا، مثل موتوكروس والتزلج على الجليد والتزلج على الألواح.

يذكر إنه على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح أيضًا نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حشد ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم.