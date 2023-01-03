ads

تفاصيل الحالة الصحية للممثل الأمريكي جيريمي رينر بعد تعرضه للإصابة

منوعات
جيريمي رينر
جيريمي رينر

تعرض الممثل الأمريكي جيريمي رينر، لإصابة أدت إلى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل وذلك بعد ما أصيب بجروح أثناء تجريف الثلج بسبب الطقس السيئ، بالقرب من منزله.

 

الحالة الصحية للممثل الأمريكي جيريمي رينر

وقال المتحدث باسم جيريمي رينر، في بيان صحفي: "يمكننا أن نؤكّد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس أثناء حرث الثلوج في وقت سابق، عائلته معه وهو يتلقى رعاية صحية ممتازة"، وفقًا لما نشره موقع "فارايتي".

لعب "رينر" دور البطولة في العديد من أعمال مارفل السينمائية في 2011، إضافة إلى أداء شخصية "كلينت بارتون" التي قدمها في مسلسل منفصل بعنوان "Hawkeye" بالإضافة إلى سلسلة "Avengers"، كما عمل رينر في العديد من الأفلام الناجحة والتجارية بما في ذلك أفلام "Mission: Impossible" و"Arrival" و"American Hustle".

جيريمي رينر ممثل أمريكي تجريب الثلج حادث إصابة جيريمي رينر

الأكثر قراءة

عاجل.. رئيس النصر السعودي يكشف أولى طلبات رونالدو

هل يقصد ميسي؟.. تصريح مفاجئ من كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى النصر السعودي

مشاهدة حفل تقديم رونالدو Ronaldo بث مباشر مع النصر السعودي.. رابط قناة أبو ظبي الرياضية مباشرة الآن NOW

عاجل.. موعد وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

عاجل.. فيديو دخول كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك

شاهد كيف استقبل لاعبو النصر السعودي كريستيانو رونالدو؟

عاجل.. رئيس النصر يوضح بعض الحقائق حول صفقة كريستيانو رونالدو

عاجل|"بعد هجوم النواب ".. وزير التموين: "بتنتقدوا التسعير ليه"