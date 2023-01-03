تفاصيل الحالة الصحية للممثل الأمريكي جيريمي رينر بعد تعرضه للإصابة

تعرض الممثل الأمريكي جيريمي رينر، لإصابة أدت إلى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل وذلك بعد ما أصيب بجروح أثناء تجريف الثلج بسبب الطقس السيئ، بالقرب من منزله.

الحالة الصحية للممثل الأمريكي جيريمي رينر

وقال المتحدث باسم جيريمي رينر، في بيان صحفي: "يمكننا أن نؤكّد أن جيريمي في حالة حرجة ولكنها مستقرة بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد تعرضه لحادث متعلق بالطقس أثناء حرث الثلوج في وقت سابق، عائلته معه وهو يتلقى رعاية صحية ممتازة"، وفقًا لما نشره موقع "فارايتي".

لعب "رينر" دور البطولة في العديد من أعمال مارفل السينمائية في 2011، إضافة إلى أداء شخصية "كلينت بارتون" التي قدمها في مسلسل منفصل بعنوان "Hawkeye" بالإضافة إلى سلسلة "Avengers"، كما عمل رينر في العديد من الأفلام الناجحة والتجارية بما في ذلك أفلام "Mission: Impossible" و"Arrival" و"American Hustle".