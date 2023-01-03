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موعد حفل كريستيانو رونالدو لتقديمه مع النصر السعودي والقنوات الناقلة

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حفل كريستيانو رونالدو
حفل كريستيانو رونالدو

يترقب عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حول العالم، حفل تقديمه مع نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء 3-1-2023، في ملعب مرسول بارك، ونقدم لكم موعد تقديم حفل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي والقنوات الناقلة.

 

حفل كريستيانو رونالدو

وصل كريستيانو رونالدو وأسرته مساء أمس الاثنين، إلي الرياض تمهيدًا لإتمام إنتقاله بشكل رسمي إلي نادي النصر السعودي.

يخضع كريستيانو رونالدو إلي فحص طبي كامل مع النصر السعودي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لحفل تقديمه بشكل رسمي في ملعب "مرسول بارك" الليلة.

وسيوقع كريستيانو رونالدو عقدًا مدته موسمين ونصف حتي يونيو 2025، مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.

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موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

يحتضن ملعب "مرسول بارك"، حفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، اليوم الثلاثاء 3-1-2023.

يقام حفل تقديم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق، مع نادي النصر السعودي، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لحفل كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

يذاع حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، على ملعب "مرسول بارك"، عبر قنوات أبوظبي الرياضية.

ومن المقرر أن يلعب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي لمدة موسمين ونصف حتي يونيو 2025، وسيمتد العقد إلي 2030 كسفير للكرة السعودية في ملف إستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

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