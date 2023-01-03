أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في جلسة متقلبة متأثرة ببيانات طلب ضعيفة من الصين وتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.25% إلى 84.84 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.43% إلى 79.11 دولار للبرميل، بعد أن فقدت أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.
ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.
وانكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.
وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.
وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي غدا الأربعاء. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.