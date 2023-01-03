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أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في جلسة متقلبة متأثرة ببيانات طلب ضعيفة ‏من الصين وتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 ‏دولار أو ‏‎1.25%‎‏ إلى 84.84 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب ‏تكساس الوسيط 1.15 دولار أو ‏‎1.43%‎‏ إلى 79.11 دولار للبرميل، بعد أن فقدت ‏أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.‏


ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول ‏شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب ‏المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات ‏بمرض كوفيد-19.‏


وانكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي ‏تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود ‏مكافحة فيروس كورونا.‏


وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الولايات ‏المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها ‏تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.‏


وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي ‏الأمريكي غدا الأربعاء. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة ‏أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة ‏أساس.‏

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