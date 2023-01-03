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الأسهم الأوروبية ترتفع مع تباطؤ التضخم في ألمانيا

الاقتصاد
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات‎ ‎اليوم الثلاثاء، على ارتفاع إذ عززت أسهم شركات الأدوية الكبرى ‏المؤشر الرئيسي‎  ‏ستوكس 60‎0‎، فيما شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تباطؤًا ‏للتضخم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر كانون الأول.‏


وصعد مؤشر ‏ستوكس 600‎‏ الأوروبي بنسبة ‏‎1.2%‎‏ ليغلق عند أعلى مستوى في ‏نحو ثلاثة أسابيع.‏


وارتفعت أسهم كل من نوفو نورديسك وأسترازينيكا ونوفارتس بنحو ‏‎2.8%‎، ‏وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوروبي ‏‎1.8%‎‏.‏


وقال جيه بي مورجان إنه يتوقع أن يحافظ قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في ‏أوروبا على مستوياته المرتفعة، على الأقل خلال فترة المخاوف من الركود ‏الاقتصادي.‏


وأظهرت بيانات أن التضخم الألماني تراجع الشهر الماضي بسبب انخفاض أسعار ‏الطاقة ودفع الحكومة لمرة واحدة لفواتير الطاقة المنزلية، وهو ما جاء على غير ‏المتوقع.‏

الاسهم الاوروبية شركات الأدوية أكبر اقتصاد في المنطقة تباطؤا ‏للتضخم مؤشر ستوكس

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