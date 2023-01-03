الأسهم الأوروبية ترتفع مع تباطؤ التضخم في ألمانيا
اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع إذ عززت أسهم شركات الأدوية الكبرى المؤشر الرئيسي ستوكس 600، فيما شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تباطؤًا للتضخم للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر كانون الأول.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2% ليغلق عند أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.
وارتفعت أسهم كل من نوفو نورديسك وأسترازينيكا ونوفارتس بنحو 2.8%، وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوروبي 1.8%.
وقال جيه بي مورجان إنه يتوقع أن يحافظ قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في أوروبا على مستوياته المرتفعة، على الأقل خلال فترة المخاوف من الركود الاقتصادي.
وأظهرت بيانات أن التضخم الألماني تراجع الشهر الماضي بسبب انخفاض أسعار الطاقة ودفع الحكومة لمرة واحدة لفواتير الطاقة المنزلية، وهو ما جاء على غير المتوقع.