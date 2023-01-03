أسعار الدولار ترتفع خلال تعاملات اليوم واليورو يتراجع

ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس‎ ‎الاحتياطي الفدرالي ‏الذي عقد في ديسمبر كانون الأول، والمقرر صدوره غدًا الأربعاء، بينما تراجع سعر ‏اليورو بسبب بيانات أشارت إلى هدوء الضغوط التضخمية.‏



أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس ‏الشهر الماضي بعد أن تبنى أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه شدد ‏على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة داخل نطاق محدد لخفض التضخم.‏



وكان الدولار في أحدث تعاملات مرتفع 0.53%‎‏ مقابل سلة من العملات إلى ‏‏104.20. وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو ‏‎0.50 ‎‏ %.‏



وانخفض اليورو أيضا ‏‎ 0.74 %‏ إلى 1.0586 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم ‏الحكومية الألمانية أن ضغوط الأسعار هدأت في ديسمبر كانون الأول.‏



في غضون ذلك، ارتفع الين قليلا خلال اليوم إلى 130.21 بعد أن سجل في وقت ‏سابق أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 129.51 مقابل العملة الأميركية.‏