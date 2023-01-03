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عاجل| الدكتور عمرو قنديل مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب الوقائي

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الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور عمرو قنديل، مساعدا للوزير لشئون الطب الوقائي، مع الإشراف على قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة.

يذكر أن الدكتور عمرو قنديل، كان يشغل منصب رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة، وقام بنشر 55 ورقة علمية عن موضوعات متنوعة في مجال الصحة العامة في العديد من المجلات الدولية.

كما شارك الدكتور عمرو قنديل في إعداد العديد من خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح ومن أهمها خطة الاستعداد والاستجابة لجائحة الانفلونزا وجائحة كوفيد-19، كان عضوًا في العديد من اللجان الاستشارية ولجان المراجعة الوطنية والدولية، ومنها لجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية في الفترة من (2010-2011) واللجنة الاستشارية لإطار التأهب للإنفلونزا الجائحة من (2012-2015).

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عاجل| الدكتور عمرو قنديل مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب الوقائي