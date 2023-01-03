ads

4 % تراجع في أسعار النفط بختام جلسة متقلبة

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط أربعة بالمئة في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، متأثرة ببيانات الطلب الضعيفة من الصين والتوقعات الاقتصادية القاتمة وقوة الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 3.81 دولار، أو 4.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 82.10 دولار للبرميل، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وهبط الخام الأمريكي 3.33 دولار إلى 76.93 دولار للبرميل عند التسوية، بعد تراجعه 4.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من شهر. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا للبرميل في وقت مبكر من الجلسة.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو "هناك الكثير من الأسباب للقلق هنا، وضع كوفيد-19 في الصين والخوف من الركود في المستقبل المنظور يضغطان على الأسواق".

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

 

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي يوم الأربعاء. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو تريكة يكشف موعد رحيل رونالدو عن النصر السعودي

عاجل.. التحريات تكشف سبب القبض على العازف محمد عبد السلام

فيريرا ينقلب على ثنائي الزمالك

عاجل.. القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج الشهير

يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا لايف.. شاهد مباراة real Madrid live hd now

بعد التأهل إلى دور الـ16 بكأس إسبانيا.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلا لايف NOW st1 بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد arsenal في الدوري الإنجليزي كورة لايف|| مباراة آرسنال اليوم kora live بي إن سبورتس

عاجل| الدكتور عمرو قنديل مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب الوقائي