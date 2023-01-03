4 % تراجع في أسعار النفط بختام جلسة متقلبة

تراجعت أسعار النفط أربعة بالمئة في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، متأثرة ببيانات الطلب الضعيفة من الصين والتوقعات الاقتصادية القاتمة وقوة الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 3.81 دولار، أو 4.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 82.10 دولار للبرميل، وهو أكبر انخفاض يومي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وهبط الخام الأمريكي 3.33 دولار إلى 76.93 دولار للبرميل عند التسوية، بعد تراجعه 4.1 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من شهر. وارتفع كلا الخامين القياسيين دولارا للبرميل في وقت مبكر من الجلسة.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو "هناك الكثير من الأسباب للقلق هنا، وضع كوفيد-19 في الصين والخوف من الركود في المستقبل المنظور يضغطان على الأسواق".

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023. وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الأحد إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأمريكي يوم الأربعاء. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.