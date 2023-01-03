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ارتفاع التضخم في ألمانيا لمستوى غير مسبوق منذ توحيد البلاد في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم في البلاد عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق منذ إعادة توحيد نصفي ألمانيا الشرقي والغربي في عام 1990، إذ بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9% مقارنة بمتوسط 1.3% في عام 2021.

وأردف مكتب الإحصاء -المسؤول عن معالجة وتقديم وتحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة باقتصاد الاتحاد الفيدرالي الألماني- بأن ارتفاع التضخم تباطأ في ألمانيا في شهر ديسمبر الماضي، حين ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوي.

وأرجع مكتب الإحصاء الألماني ارتفاع الأسعار، وبالأخص الطاقة والغذاء، إلى الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى اختناقات سلاسل التوريد المترتبة على جائحة "كورونا"؛ إذ اضطر المستهلكون في ألمانيا إلى دفع 4.24% أكثر مقابل الطاقة، و7.20% أعلى مقابل المواد الغذائية.

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