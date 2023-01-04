أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-1-2023

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 ثالث أيام العام الجديد، حيث سجل عيار 21 نحو 1660 جنيه للجرام وشهدت سوق الصاغة في مصر حالة من الهدوء في الفترة الأخيرة، مع تراجع سعر المعدن الأصفر مع هبوط سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي نتيجة لقرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة لـ 300 نقطة أساس وموافقة صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 3 مليارات جنيه مما ساعد في تدفق الدولار لسد فجوة الاحتياطي النقدي.

سعر الذهب عالميا



سجل سعر الذهب عالميا أمس الثلاثاء قيمة 1833 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.54%

سعر الذهب لمختلف الاعيرة اليوم وفق ما تنشره الشعبة العامة للذهب



أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1897 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 21 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الذهب عيار 18 نحو 1423 جنيها للجرام.



سعر الذهب عيار 14 اليوم

سعر الذهب عيار 14نحو 1106 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 13280 جنيها

