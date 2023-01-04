أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 استقرار بعد أن ارتفع بقيمة قرشين بختام التعاملات البنكية أمس وسجلت العملة الأمريكية مستوى صرف 24.70 للشراء و24.78 للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري

ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري



واعلن البنك المركزي المصري مساء أمس ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.532 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، حسب بيان صادر من البنك المركزي المصري.

وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في نوفمبر السابق له 33.532 مليار دولار.

وتقدم بوابة " الفجر " الإلكترونية في اطار خدماتها للقراء تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وفقا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار فى بنك مصر

شهد سعر الدولار 24.68 للشراء في حين سجل 24.73 للبيع.



سعر الدولار فى بنك الاسكندرية

وجاء سعر الدولار ليسجل 24.74 للشراء بينما بلغ 24.79 للبيع.



سعر صرف العملة الخضراء فى بنك CIB

استقر سعر الدولار عند 24.72 للشراء مقابل تسجيله 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى بنك إيجي بنك

بلغ سعر صرف الدولار 24.76 للشراء بينما حقق 24.79 للبيع.



سعر العملة الخضراء فى بنك QNB

سجل سعر الدولار اليوم 24.72 للشراء مقابل 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر العملة الخضراء 24.74 للشراء مقابل 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامي

شهد سعر الدولار 24.76 للشراء في حين سجل 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى بنك بلوم مصر

طرح سعر الدولار بسعر 24.69 للشراء في حين عرض بـ 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

طرح سعر الدولار ليسجل 24.69 للشراء مقابل 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار امام الجنيه المصري 24.69 للشراء فى حين بلغ 24.79 للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة

جاء سعر الدولار ليسجل 24.69 للشراء بينما حقق 24.79 للبيع.



سعر الدولار فى البنك الكويت الوطنى

بلغ سعر الدولار 24.73 للشراء مقابل 24.79 للبيع.