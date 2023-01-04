في ذكرى ميلاده.. أبرز 3 روايات للكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى مولد الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس، الذي يحل الأول من يناير من كل عام.

وتستعرض “الفجر” أبرز الروايات التي كتبها الروائي الراحل من بين عدد الروايات الكبير الذي كتبه والذي يبلغ عددها ما يقرب من 150 رواية، في التالي:

الوسادة الخالية

وتعد رواية الوسادة الخالية، من أعظم أعمال الروائي الراحل، وتدور أحداثها حول "صلاح" وسميحة" اللذين يتعاهدان على الحب والزواج، لكن سميحة تتخلى عن وعدها وتتزوج عندما يطلب يدها رجل مناسب وظروفه المالية جيدة، ويتألم صلاح كثيرا بسبب الهجر والفراق.

وفي عام 1957، تحولت تلك الرواية، إلى قصة فيلم شارك في بطولته عبدالحليم حافظ، ولبنى عبدالعزيز، وعمر الحريري وتم إنتاج الفيلم ليحظى بنجاح كبير.

في بيتنا رجل

ورواية في بيتنا رجل تحولت أيضا لفيلم ضم كوكبة من كبار نجوم السينما وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم حمدي الذي ينجح في اغتيال رئيس الوزراء المتعاون مع الاستعمار، ويتمكن من الهروب بعد إلقاء القبض عليه ويلجأ إلى منزل زميله الجامعي محيي الذي ليس له نشاط سياسي، وتقبل اﻷسرة بعد تردد إيوائه.

وفي الرواية، ويعرف عبدالحميد ابن عم سامية الذي يود الزواج منها في نفس الوقت بوجود إبراهيم، فيستغل الموقف للتعجيل بعقد قرانه على سامية التي ترفضه، تم إنتاج الفيلم في 1961، والقصة من تأليف إحسان عبدالقدوس، أما النص السينمائي فكتبه يوسف عيسى.

حتى لا يطير الدخان

أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما تم إنتاجه عام 1984 وتدور أحداثه حول رفض كمال ومدحت ورؤوف إقراض صديقهم فهمي عبد الحميد المال اللازم لإجراء عملية جراحية لأمه التي تموت فيقرر الانتقام منهم، لينتهي من دراسته ويكون ثروة كبيرة بطرق مشبوهة، وينجح فهمي في الانتخابات ويتسبب بنفوذه في تعطيل صفقه فاكهة لمدحت فيضطر لبيعها بمبلغ رخيص حتى لا تفسد.

ومن ناحية أخرى تنفر خيرية من ظروف زوجها مدحت المادية المتدهورة فتقوم بالتقرب من فهمي الذي شجعها على طلب الطلاق من مدحت حتى يتزوجا، ولكنه يرفض الزواج منها ويقول إن ما قاله مجرد كلام بلا قيمة وهو لا يريد الزواج منها وبذلك يحقق انتقامه منها عندما رفضت الزواج منه حين كان فقير.