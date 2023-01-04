الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى 9 يناير الجاري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها بداية من الخميس الموافق 5 من يناير لعام 2023، وحتى 9 يناير من الشهر الجاري الذي يوافق الإثنين من الأسبوع المقبل.

وعن تفاصيل حالة الطقس، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم الأربعاء الصغرى على القاهرة تكون نحو 11 درجة مئوية.

حالة الطقس

وفي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس الفترة المقبلة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة وأمطار خفيفة.. مناطق التواجد

وعن الظواهر الجوية تكون أبرزها هي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط الصعيد، فضلا عن سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث (50: 60 %)، وتكون موجودة على مناطق من السواحل الشمالية، ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري، وعلى فترات متقطعة.

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، من المنتظر أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة 5 يناير

وتوقعت الأرصاد أن الطقي من الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار بنسبة 30%

وستشهد حالة الطقس سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما أن حالة الطقس ستشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تفاصيل الطقس من الجمعة للإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال هذه الفترة ستشهد تكوُّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.