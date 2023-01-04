جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب إحسان عبد القدوس.. معلومات مهمة عنه

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي القدير إحسان عبد القدوس، حيث تصدر التريد بداية من صباح اليوم، وميلاده في بداية العام حيث يوافق الأول من يناير.

ويبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل ومعلومات حول الكاتب والروائي العظيم إحسان عبد القدوس، حيث توفر بوابة الفجر الإلكترونية أبرز التفاصيل عنه والمعلومات يتطلع عليها الآخرين لأول مرة:

مولده ونشأته

في البداية حياة الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس كانت في القاهرة، حيث نشأ وعاش إلا أن تخرج من الحقوق، وولد في 1 يناير عام 1919.

دراسته والكلية الحاصل عليها

درس إحسان عبد القدوس في مدارس القاهرة، وواصل تعليمه إلى أن تخرج من كلية الحقوق عام 1942.

أعماله مهمة وتم تحويلها للسينما

يعد إحسان عبد القدوس صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية، حيث يمثل أدبه نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية.

ترجمة معظم رواياته للأجنبية

ونجح إحسان عبد القدوس في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وتُرجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

ترأس مجلة في عمر صغير

تولى الكاتب والروائي العظيم إحسان عبد القدوس رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته، وبعدها تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

عدد الروايات التي قام بتأليفها

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عددا كبيرا منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

سيناريو وحوار إحسان عبد القدوس

لم يقتصر مشاركته في السينما على الروايات التي قدمها بل كان يشارك في السيناريو والحوار للكثير من الاعمال التي قدمها.

جائزة أفضل قصة فيلم

حصل عبد القدوس على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفاة إحسان عبد القدوس

توفي الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في 11 يناير 1990، عن عمر 71 عاما، تاركا في قلوب محبيه ومتابعي أعماله العظيمة والقيمة بصمة لا تنسى.