عاجل.. بنكا "الأهلي المصري" و"مصر" يقرران طرح شهادة بعائد 25% لمدة عام

أعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام.

البنك الأهلي

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة

- وشهادة أخرى بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5 % سنويًا اعتبارا من اليوم

بنك مصر

- بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

- قرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قررت الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

من جهته قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية له اليوم إن البنك الأهلي المصري، قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك الأهلي المصري، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

وكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.