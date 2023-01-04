عاجل.. بنكي الأهلي ومصر يطرحان شهادات استثمار بفائدة 25%

أعلن كلا من بنك مصر والأهلي طرح شهادات ادخارية بفائدة تتراوح بين 25% إلى 22.5%.

وقال بنكي الاهلي ومصر، إنه تقرر طرح الشهادات الجديدة بداية من اليوم على أن يكون صرف العائد عليها بنهاية العام الجاري بفائدة 25%، أو فائدة 22.5% شهريا.

وكان البنك المركزي المصري اعلن رفع الفائدة 300 نقطة اساس لمواجة ارتفاع مستويات التضخم بعد ان وصل إلى اعلي مستوياته في خمس سنوات.

الاحتياطي النقدي لمصر يرتفع رغم الافراج عن السلع:

وواصل الاحتياطي النقدي للبلاد في الارتفاع خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجعات حادة على اثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال البنك المركزي البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي زاد بقيمة 471 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى نحو 34.003 مليار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 33.532 مليار دولار في نوفمبر السابق له.

مصر تسدد مديونية 2.5 مليار دولار خلال شهريين:

كشف مصدر مصرفي مسئول بالبنك المركزي أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه؛ ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.

وقال المصدر، إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.



وأوضح المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.