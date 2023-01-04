عاجل.. اسعار الدولار بالبنوك بعد طرح شهادات 25%

اسقرت اسعار الدولار بالبنوك عقب اعلان كلا من بنك مصر والاهلي طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة تصل إلى 25%.

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، وبنك مصر 24.68 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

واستقر في بنك الإسكندرية 24.74 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 247.73 جنيه للشراء، و24.77 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي: 24.72 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، وووصل في بنك قناة السويس: 24.69 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، وبنك كريدي أجريكول: 24.69 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.76 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع، وبنك البركة: 24.69 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان: 24.74 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.

البنوك الحكومية ترفع الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 25%:

وكان كلا من بنكي مصر والأهلي، قرر طرح شهادات ادخارية بفائدة تتراوح بين 25% إلى 22.5%.

وقال بنكي الاهلي ومصر، إنه تقرر طرح الشهادات الجديدة بداية من اليوم على أن يكون صرف العائد عليها بنهاية العام الجاري بفائدة 25%، أو فائدة 22.5% شهريا.

وكان البنك المركزي المصري اعلن رفع الفائدة 300 نقطة اساس لمواجة ارتفاع مستويات التضخم بعد ان وصل إلى اعلي مستوياته في خمس سنوات.