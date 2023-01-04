عاجل.. البورصة تخسر 26 مليار جنيه بعد طرح شهادات 25%

حققت مؤشرات البورصة المصرية خسائر قوية وهبوط عنيف خلال تعاملات اليوم الاربعاء بعد طرح بنكي الاهلي ومصر شهادات بفائدة 25% سنويا.

وخسر راسمال السوقي للبورصة بعد مرور ساعة علي بدء التداولات نحو 26 مليار جنيه؛ وسط تراجع المؤشر الرئيسي 3% إلى 14615 نقطة.

، وتراجع المؤشر السبعيني إيجي أكس 70 بنسبة 3.25% إلى 2835.68 نقطة، وانخفض المؤشر السبعيني إيجي أكس 100بنسبة 3.3% إلى 4181 نقطة.

طرح شهادات 25%:

وأعلن كلا من بنك مصر والأهلي طرح شهادات ادخارية بفائدة تتراوح بين 25% إلى 22.5%.

وقال بنكي الاهلي ومصر، إنه تقرر طرح الشهادات الجديدة بداية من اليوم على أن يكون صرف العائد عليها بنهاية العام الجاري بفائدة 25%، أو فائدة 22.5% شهريا.

وكان البنك المركزي المصري اعلن رفع الفائدة 300 نقطة اساس لمواجة ارتفاع مستويات التضخم بعد ان وصل إلى اعلي مستوياته في خمس سنوات.

الاحتياطي النقدي لمصر يرتفع رغم الافراج عن السلع:

وواصل الاحتياطي النقدي للبلاد في الارتفاع خلال شهر ديسمبر وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجعات حادة على اثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال البنك المركزي البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي زاد بقيمة 471 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى نحو 34.003 مليار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 33.532 مليار دولار في نوفمبر السابق له.