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عاجل.."الدولار" يقترب من مستويات 26 جنيه بالبنوك رسميًا

الاقتصاد
اسعار الدولار تقترب
اسعار الدولار تقترب من 26 جنيه

واصلت أسعار الدولار في السوق المحلي المصري ارتفاعها اليوم الاربعاء، وتجاوز مستويات 25 في بعضا منها؛ ليفصله قروش طفيفة عن بلوغ مستويات 26 جنيه.

الدولار يقفز إلى 25 جنيه

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعات اليوم بعد قرار بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات بعائد 25% لتخفيف الضغط على الجنيه، وتشجيع التنازل عن الدولار، بالتزامن مع قيام الحكومة بتوفير الدولار للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ.

وصعد الدولار  بداية تعاملات اليوم، بعد طرح شهادات الاستثمار الجديدة، من مستويات 24.70جنيه التى كان استقر عندها طوال الأسابيع الماضية، ليقفز إلى مستويات 25 جنيه.

 

الدولار يقترب من 26 جنيه بالبنوك:

وواصل الدولار صعوده قبل نهاية تعاملات اليوم ليتجاوز مستويات 25 جنيه ويقترب من 26 جنيه ؛  حيث سجل في البنك الاهلي ومصر 25.60 جنيه للشراء و25.65 جنيه للبيع، وصعد سعر الدولار في بنك مصر ايران ومصرف ابو ظبي الاسلامي إلى 27.75 جنيه للشراء و25.85 جنيه للبيع.

 

وارتفع الدولار في البنك الاهلي الكويتي إلى 25.80 جنيه للشراء و25.85 جنيه للبيع، وارتفع في بنك قطر الوطني إلى 25.31 جنيه للشراء و25.41 جنيه للبيع، وارتفع في التجاري الدولي إلى 25.25 جنيه و25.35 جنيه.

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