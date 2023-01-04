البنك الأهلي المصري يطرح شهادة ادخار جديدة (اعرف التفاصيل)

كشف البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 25% لمدة عام، وتكون فائدة الشهادة الجديدة هي 25% تُصرف بنهاية المدة، أو 22.5% تُصرف شهريًا.

والشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك الأهلي المصري، وفروع بنك مصر، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين.

قرار البنك المركزي بطرح شهادة إدخار جديدة لبنك الأهلي المصري

وجاء هذا القرار بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير لعام 2022 برفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3%

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قررت الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

وكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن مصرفه قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع بنك مصر، وجميع القنوات الالكترونية الخاصة بالبنك.