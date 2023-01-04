بعائد 25%.. بنكا "الأهلي ومصر" يقرران طرح شهادة إدخار جديدة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل حول سعر الفائدة وشهادة الإدخار الجديدة التي من المفرض أن يطرحها البنك الأهلي وبنك مصر، ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع العائد وسعر الفائدة وشهادة الإدخار الجديدة.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقرران طرح شهادة ادخار جديدة

قرر كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة إدخار جديدة بعائد 25% لمدة عام، حيث كشف البنكان أن فائدة الشهادة الجديدة هي 25% تُصرف بنهاية المدة، أو 22.5% تُصرف شهريًا.

توفير شهادة الإدخار بداية من اليوم

كما أن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك الأهلي المصري، وفروع بنك مصر، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين.

تفاصيل حول قرار البنك المركزي اليوم

وجاء هذا القرار بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير لعام 2022 برفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

وكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن مصرفه قرر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع بنك مصر، وجميع القنوات الالكترونية الخاصة بالبنك.

قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3%

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قررت الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.