بعد احتفاء جوجل.. صورة نادرة للكاتب إحسان عبدالقدوس مع نجوم "الوسادة الخالية"

أحيا محرك البحث الشهير جوجل ذكرى االكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس حيث غير "وسمه الخاص، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من يناير 2023، نظرا للقيمة الأدبية والأعمال الكبيرة التي أثرت المجتمع الفني.

أعمال إحسان عبدالقدوس

وقدم الأديب إحسان عبدالقدوس الذي ولد في الأول من يناير من عام 1919 ورحل في الـ12 من يناير 1990، العديد من الأعمال الأدبية والقصص والروايات والمسرحيات، والتي لاقت نجاحا كبيرا ليصبح أحد اهم الكتاب في وقته.

مناصب شغلها إحسان عبدالقدوس

عمل الراحل إحسان عبدالقدوس صحفيا ورئيسا لتحرير مجلة روز اليوسف، ونال العديد من الجوائز خلال مسيرته المهنية، وهو من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا فى قصصهم الحب، وأصبحت أغلب قصصه أعمالا مهمة قدمت في السينما.

روايات إحسان عبدالقدوس

وتعتبر روايات إحسان عبدالقدوس أولى الكتابات التي دعت إلى ضرورة الحرر الفكري والاجتماعي والأدبي، ما جعلها تصل إلى العالمية وتتم ترجمته إلى عدة لات أجنبية، كما غلب عليها الطابع "الرومانسي" حيث تناول قصص الحب بشكل أوسع.

عدد كتابات إحسان عبدالقدوس

تخطت كتابات المفكر إحسان عبدالقدوس حاجز الـ600 تنوعت بين القصة والرواية، حيث ترجمت 49 منها إلى أفلام سينمائية لاقت نجاحا كبيرا وأخرى حول إلى نصوص مسرحية وبلغت 5، و9 روايات كانت من نصيب الإذاعة التى قدمتها مسلسلات، و10 روايات قدمت كمسلسلات تلفزيونية، إضافةً إلى ترجمة 65 من رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعديد من اللغات الأخرى.

إحسان عبدالقدوس وفيلم الوسادة الخالية

ويعتبر فيلم "الوسادة الخالية" من أعظم الأعمال التي قدمها إحسان عبدالقدوس حيث لاقى الفيلم نجاحا كبيرا رغم وجود اختلاف بين النقاد بشأن نهاية القصة، حيث تلخصت فلسفة عبدالقدوس خلال الرواية في أن الحب قد يأتي بعد الزواج، وأن الحب الأول مجرد "وهم" وهو ما لم يتفق معه الكثيرون.

نجاح الوسادة الخالية للكاتب إحسان عبدالقدوس

ولاقى الوسادة الخالية نجاحا كبيرا، وهو ما يظهر في صورة إحسان عبدالقدوس مع أبطال فيلم "الوسادة الخالية" فى لقاء كان بمنزل، حيث يظهر عبد الحليم حافظ في الصورة رفقة لبنى عبد العزيز وزهرة العلا والمخرج صلاح أبو سيف، احتفالا بنجاح الفيلم الذى عرض لأول مرة فى 7 أكتوبر 1957.

علاقات إحسان عبدالقدوس الشخصية

وعرف الراحل إحسان عبدالقدوس بحبه للجميع، حيث اعتاد على تكوين صداقات مع الجميع من رجال الفن والمثقفين والمطربين والأدباء، حيث كانت تربطه علاقة قوية بالأديب يوسف السباعي وهو ما يظهر في العديد من الصور.