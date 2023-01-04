سعر الدولار| سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري بالبنوك يتجاوز الـ 26 جنيه

سعر الدولار

تجاوز سعر الدولار اليوم الاربعاء 4-1-2023 حاجز الـ 26 جنيهًا، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 24.73 جنيه للشراء، و24.81 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصريه

ووفقا لاخر تحديث لاسعار الدولار فإن سعر الدولار حاليا بالبنوك تجاوز مستويات الـ26 جنيه وبات قريبا من بلوغ مستويات 27 جنيه حيث جاءت اسعار الدولار الان في البنوك ووفقا لاخر تحديث لها اليوم 4 يناير 2022 كالأتي:

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك الاهلي: 26.20 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك مصر: 26.20 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك القاهرة: 26.0 جنيه للشراء و26.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك التجاري الدولي: 26.15 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك المصرف المتحد: 26.15 جنيه للشراء و26.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك سايب: 26.20 جنيه للشراء و26.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك لتش اس بي سي: 26.20 جنيه للبيع و26.30 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم الاربعاء 4 يناير 2022 بالبنك العقاري: 26.15 جنيه للشراء و26.25 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 | سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة



سعر الدولار اليوم في «CIB»

سجل سعر الدولار اليوم في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي 25.75 جنيه للشراء، وسجل للبيع 25.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 26.05 جنيه للشراء و26.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 26.15 جنيه للشراء 26.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 25.9 جنيه للشراء وسجل للبيع 26 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 25.9 جنيه للشراء و26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي A

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي 25.9 جنيه للشراء و26 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم | البنوك تطرح شهادات مرتفعة العائد 25%



أعلن كلا من بنك مصر والأهلي طرح شهادات ادخارية بفائدة تتراوح بين 25% إلى 22.5%، وجاء ارتفاع الدولار بالبنوك اليوم الاربعاء، بعد طرح شهادات مرتفعة العائدة بفائدة 25%، في ظل جهودها نحو القضاء على السوق السوداء وتشجيع العملاء للتنازل عن العملات الاجنبية.

وقال بنكي الاهلي ومصر، إنه تقرر طرح الشهادات الجديدة بداية من اليوم على أن يكون صرف العائد عليها بنهاية العام الجاري بفائدة 25%، أو فائدة 22.5% شهريا.

وكان البنك المركزي المصري اعلن رفع الفائدة 300 نقطة اساس لمواجة ارتفاع مستويات التضخم بعد ان وصل إلى اعلي مستوياته في خمس سنوات.