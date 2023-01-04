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كيف يتم احتساب الفائدة في بنكي الأهلي ومصر بعد طرح شهادات بعائد 25%؟

عربي ودولي
بوابة الفجر

يتم احتساب الفائدة في بنكي الأهلي ومصر من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

وعن سبب طرح البنوك شهادات بعائد 25%، قال عدد من الخبراء أن اتجاه البنوك لرفع العائد على شهادات الاستثمار لتبلغ 25% بعد قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة 3%، يأتي في ظل جهودهم لاحتواء التضخم سريعًا، ودعم قيمة الجنيه للحد من عمليات الاستثمار في الدولار التي زادت مؤخرًا.

 واستكمالا لسر طرح البنوك شهادات بعائد 25%،  أضاف الخبراء أن تكون الخطوة الخاصة بقيام البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد 25% تأتي بهدف جذب الدولار والحفاظ على مدخرات المواطنين في آن واحد عبر إصدار شهادات استثمارية مميزة تصل فائدتها إلى 25% للمتنازلين عن الدولار فقط، سواء كانت المكتتبين في هذه الشهادات من المصريين داخل مصر أو خارج مصر، متوقعين أن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين ومن ثم هدفه جذب الأموال الساخنة رفع الفائدة  أذون الخزانة  من 19.5 إلى 23%.

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