عاجل.. البنك المركزي يعلن سعر "الدولار" الرسمي بعد الأنخفاض الجديد في قيمة الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري اسعار الدولار الجديدة في نهاية تعاملات، اليوم الاربعاء، بعدما شهدت تحركات لأول مرة خلال اسبوعين.

سعر الدولار يرتفع في البنك المركزي بأكثر من 1 جنيه:

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي وهو سعر الرسمي فى ختام تعاملات اليوم الاربعاء زيادة بنحو 1 جنيه ليصل إلى مستويات 26.36جنيه للشراء و26.48 جنيه للبيع، بعدما كان افتتح تعاملات اليوم عنج مستويات 24.70 جنيه للشراء و 24.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنكا الأهلي ومصر:

وعلى صعيد باقي البنوك فقد وصل سعر الدولار اليوم في ختام تعاملاتها عند 26.25 جنيه للشراء و26.30 جنيه للبيع بالبنك الاهلي ومصر.

أسعار الدولار بباقي البنوك تتجاوز 26 جنيه:

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 26 جنيه للشرااء و26.1 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري نحو 26 جنيه للشراء و26.1 جنيه للبيع، ووصل في ختا تعاملات اليوم سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي إلى 26.30 جنيه للشراء و26.40 جنيه للبيع، وفي بنك العربي الافريقي سجل 26.30 جنيه للشراء و26.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنك الاهلي الكويتي إلى 26.50 جنيه للشرء و26.55 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل 26.25 جينيه للشراء و26.35 جنيه للبيع.

البنوك تطرح شهادات 25% :

وجاءت تحركات اسعار الدولار عقب طرح البنوك شهادات جديدة بفائدة تصل إلى 25%، للقضاء على السوق السوداء وجذب التدفقات بالعملة الصعبة.

أوعلن كلا من بنك مصر والأهلي طرح شهادات ادخارية بفائدة تتراوح بين 25% إلى 22.5%.

وقال بنكي الاهلي ومصر، إنه تقرر طرح الشهادات الجديدة بداية من اليوم على أن يكون صرف العائد عليها بنهاية العام الجاري بفائدة 25%، أو فائدة 22.5% شهريا.

وكان البنك المركزي المصري اعلن رفع الفائدة 300 نقطة اساس لمواجة ارتفاع مستويات التضخم بعد ان وصل إلى اعلي مستوياته في خمس سنوات.