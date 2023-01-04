عاجل.. رئيس اتحاد البنوك: طرح شهادات 25% لفترة محدودة

أعلن محمد الاتربى رئيس بنك مصر واتحاد البنوك المصرية، ان طرح الشهادات مرتفعة العائد 25% سيكون لفترة محدودة.

وأوضح “الأتربي” خلال تصريحات تلفزيونية، "أن شهادات 25% تعتبر فرصة استثنائية، ولن تتاح مرة أخرى للمواطنين الذين لن يستفيدوا منها حاليًا.

وقال الاتربي،" الاستثمار في شهادات 25% بدأ من اليوم، من الممكن أن تغلق خلال اسبوعين أو ثلاث اسابيع ولكننا حتى الآن لم نحدد توقيت توقفها. "

وقال الأتربي، إن الهدف من طرح شهادات 25%، جذب ودائع المصريين وتدفقات بالعملة الأجنبية، والسيطرة على معدلات التضخم مشيرا إلى إنه سبق وان تم طرح تلك الشهادات بفائدة 20% لمواجهة التضخم في 2016 ونجحت في خفضه بعد أن ارتفع إلى 30%.

وتوقع" الإتربي"، أن تكون مصادر الاستثمار في شهادات 25% من حصيلة أموال تنازل العملاء عن العملات الأجنبية حيث إن العائد على تلك الشهادات مرتفع مقارنة بالعائد على شهادات أو ودائع بالدولار واليورو، أو مواطنين لديهم أموال خارج القطاع المصرفي يريدون استثمارها، أو من عملاء لديهم شهادات على مدد زمنية قصيرة سوف يكسرونها؛ لربطها في تلك الشهادة، والاستفادة من عائدها المرتفع.

البنوك تطرح شهادات استثمار بفائدة 25% :

أعلن كلا من بنك مصر والأهلي طرح شهادات ادخارية بفائدة تتراوح بين 25% إلى 22.5%.

وقال بنكي الاهلي ومصر، إنه تقرر طرح الشهادات الجديدة بداية من اليوم على أن يكون صرف العائد عليها بنهاية العام الجاري بفائدة 25%، أو فائدة 22.5% شهريا.

وكان البنك المركزي المصري اعلن رفع الفائدة 300 نقطة اساس لمواجة ارتفاع مستويات التضخم بعد ان وصل إلى اعلي مستوياته في خمس سنوات.