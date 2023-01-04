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عاجل..القيمة السوقية للبورصة المصرية تقفز إلى تريليون جنيه

الاقتصاد
البورصة
البورصة

 قفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الموافق 4 يناير 2023 إلى مستويات تاريخية  1.1  تريليون جنيه، وذالك لأول مرة  منذ ابريل  عام 2018.

 

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم:

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة.

 

مستوي قياسي من تنفيذ العمليات:


 وقالت إدارة البورصة، إن عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.
 

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