عاجل..القيمة السوقية للبورصة المصرية تقفز إلى تريليون جنيه

قفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الموافق 4 يناير 2023 إلى مستويات تاريخية 1.1 تريليون جنيه، وذالك لأول مرة منذ ابريل عام 2018.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم:

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4339 نقطة.

مستوي قياسي من تنفيذ العمليات:



وقالت إدارة البورصة، إن عدد العمليات المنفذة مع نهاية جلسة اليوم 115.6 ألف عملية وهو الأعلى في تاريخ البورصة المصرية.

